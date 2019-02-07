Japon desteği

Japonya Büyükelçiliği resepsiyon salonunda gerçekleştirilen imza törenine Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan ile birlikte Kadın Eli Derneği Başkanı Sepil Atakul Çıtak, Fen İşleri Müdürü Haydar Özcan, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Aktürk, Ahmet Dirican, Fedai Turgut da katıldı. Japonya Büyükelçiliği’nin sosyal konularda kabul etmiş olduğu 8 hibe proje içinde Bahadın Belediyesi Kadın Sosyal Destek Merkezi projesi de yer aldı. Yaklaşık 800 proje başvurusunun olduğu programda kabul edilen 8 proje içinde yer alan Bahadın Belediyesi’nin sunmuş olduğu proje Yozgat’tan kabul edilen tek proje oldu. 90 bin dolar tutarında ki proje desteği sayesinde yapılacak atölye binası, Bahadın Belediyesi ile Kadın Eli Derneği’nin ortaklaşa geliştireceği kadın istihdamına ve eğitimine yönelik projelere atölye olarak hizmet verecek. CHP Milletvekili Ali Keven, İmzalanan hibe proje desteği için Japonya Büyükelçisi Akio Mıyajıma ve Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan’a teşekkür etti. Keven, “Sorgun ilçemize bağlı Bahadın Belediyesi’nin büyük imkânsızlıklar içinde kendi kaynaklarıyla yaptığı kadın emeğine yönelik kooperatif çalışmalarına, bağcılık ve halk market gibi projelerine şimdi Kadın Sosyal Destek Merkezi projesini de eklemesi büyük bir başarıdır. Japonya tarafından verilecek hibe ile yapılacak bu merkez istihdama ve eğitime yönelik çalışmalara ev sahipliği yapacak. Ayrıca içinde bulunacak atölyede kadınlar kendi yöresel ürünlerini üretecek. Bahadın’ın gerçekleştirdiği bu projeleri Yozgat geneline yaymamız lazım. Halkın içinde halkla beraber bir yerel yönetim anlayışı ancak böyle olur” dedi.