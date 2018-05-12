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İYİ tanıtım

İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı düzenlediği aday tanıtım toplantısıyla milletvekili aday adaylarını görücüye çıkardı.

İYİ tanıtım

İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı düzenlediği aday tanıtım toplantısıyla milletvekili aday adaylarını görücüye çıkardı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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İYİ tanıtım

İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından Yimpaş Konferans Salonunda aday adayı tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıya il ve ilçe teşkilatı mensupları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.
İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday adayı tanıtım toplantısında, partililer birbirlerini tanıdı, aday adayları kendilerini tanıtarak, Yozgat ile ilgili proje ve düşüncelerini aktardı.
Programın açılış konuşmasını yapan Metin Özışık, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ‘Feribot Sendromu’ olarak tanımladı.
Özışık, 1980 yılında Estonya’da batan bir feribottan örnek vererek, “Feribot su alıyor, yan yatıyor ve göz göre göre batıyordu. Ama kaptan yolculara sürekli feribotun çok sağlam ve dayanıklı olduğunu, kaptanın ise oldukça deneyimli olduğunu anons ediyordu. Bu anonsa güvenerek, feribotu terk etmeyen 852 yolcu hayatını kaybetmişti. İşte Türkiye’nin de bugünkü durumu budur. Feribot batıyor, kaptan tersini söylüyor” dedi.
Metin Özışık, İYİ Partililerin bir  ‘cesurlar hareketi’ olduğuna da vurgu yaptı.
Ülke ve milletini düşünen iyi yürekli insanların, iyi ve cesur yürek Akşener’in ardına düştüğünü belirten Özışık, “O korkmadı, yılmadı, çekinmedi. Bizler de tıpkı onun gibi yılmadan, çekinmeden, korkmadan çalışacağız” diye konuştu.
Özışık, teşkilatına da seslenerek, “Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapana kadar uyku bize haramdır” diye seslendi.
Özışık’ın konuşmasının ardından İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan 12 isim sırayla kürsüye gelerek kendilerini tanıttı.
İYİ Parti’den milletvekili aday adaylığını ilan eden isimler şunlar oldu.
Ahmet Can, Akın Uyar, Derviş Vural, Gökhan Gencaslan, İsmail Yasar, Murat Bayar, Orhan  Yüksel, Osman Oguzhan, Recep Sanal, Seyit Yücel, Tansel Özdemir, Yusuf Bacanlı.

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