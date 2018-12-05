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İYİ Parti’ye kadın desteği

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı’nda kadın partililerin sayısı her geçen gün artıyor. Parti toplantılarına kadın üyeler de destek veriyor.

İYİ Parti’ye kadın desteği

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı’nda kadın partililerin sayısı her geçen gün artıyor. Parti toplantılarına kadın üyeler de destek veriyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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İYİ Parti’ye kadın desteği

Yozgat’ta İYİ Parti’ye mensup olan kadın üye sayısının artış gösterdiği bildirildi. Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti’nin düzenlediği toplantılarda kadın üyeler de yer almaya başladı. Kadın üyeler, özellikle yerel seçimlerde aktif görevler alarak partinin başarısı için hizmet edecekler. Konuyla ilgili konuşan İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, İYİ Parti’nin cesur bir Türk kadını tarafından kurulduğunu hatırlattı. Türk Milleti tarafından ‘topuklu efe’ lakabı verilen Meral Akşener’in partisinde, kadınların da aktif rol üstlendiğini söyleyen Özışık, “Zaten partimizi Yozgat’ta teşkilatlandırırken, Merkez İlçe Başkanlığı görevini de bir kadın partilimize emanet etmiştik. Kadınlarımızın partimize olan ilgisi her geçen gün artmakta” diye konuştu.

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