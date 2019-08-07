İYİ Partililer tanıştı

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya partililer ve yönetim kurulunda görev alan isimler katıldı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, partinin zor bir dönemde kurulduğunu söyledi. İktidar partisinin tek korkulu rüyasının İYİ Parti olduğunu ifade eden Başkan Bayrak; “Türkiye’nin Milli Birlik-Hukuk Devleti, Parlamenter Demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma mücadelesinin partisi olan İyi Parti Yozgat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği için sizleri en içten şekilde tebrik ederim” dedi.

Bayrak, Türkiye’nin demokratik anayasasının otoriter bir baskı rejimi tarafından tasfiye edildiği, keyfi bir tek adam rejiminin kurulduğunu söyleyerek, “Demokrasinin ayaklar altına alındığı, maddi ve manevi baskılara maruz kaldığımız bir dönemde İyi Parti’nin İl Yönetimi görevini icra etmek her türlü takdire şayan cesaretimizin bir göstergesidir. Türk Milleti’ni mutlu, Türk Devletini güçlü kılmanın mücadelesinin yolu olanbu yolda sizinle birlikte yürümekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

İletişim, üye çalışmaları ve ziyaret konularına önem vereceklerini aktaran Bayrak, vatandaşla buluşmaları sürdüreceklerini, tüm vatandaşlara ulaşarak İYİ Parti’yi iktidara taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.





