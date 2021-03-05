İYİ Partililer çıkartma yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Yozgat’ta partilileri ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri daha sonra Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Yozgat Esnaf Odaları Birliği, Akdağmadeni ilçesinde Esnaf Gezisi ve son olarak Sorgun Ticaret Odası ve Esnaf Odası ile Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Türkiye’de muhalefet adına yapılan tek faaliyetin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf gezileri olduğunu söyledi. Genel Merkezde üç değerli ismin Yozgat’a geldiğini dile getiren Özışık, bugünkü amaçlarının esnaf gezileri ile esnaf odalarını ziyaret etmek olduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ise Türkiye genelinde İYİ Parti olarak, İl İl, İlçe İlçe, Köy Köy bütün Türkiye’yi ziyaret ettiklerini belirtti. Propaganda yapmadan genel problemlerin tespiti yönünde notlar aldıklarını vurguladı.

YOZGAT’IN GÖÇ SORUNU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale Yozgat’a gelmeden önce Yozgat ile ilgili çalışmalar yaptıklarını bildirdi, Yozgat’ın en fazla göç veren iller arasında yer aldığını dile getirdi. Özlale, ‘’Üzüncü olan eğitimli gençlerimiz ve kadınlarımız Yozgat’tan daha fazla göç ediyorlar. Oysa burası tarihi ile, potansiyeli ile çok önemli bir kent. Bütün bu potansiyeli değerlendiremeyen bir kent ekonomisi ile karşı karşıyayız. AK Parti iktidarı döneminde ne yazık ki Yozgat tarım arazilerinin 4’te birini kaybetmiş. Nadasa bırakılan alan Sinop ile Zonguldak’ın toplam tarım alanı kadar. Yani bizim çiftçimiz Yozgat’ta para kazanacakken nitelikli tarım yapıp toprağında kalacakken adeta toprağını terk etmeye zorlanmış’’ dedi. Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ise en başarılı padişahın adil olması gerektiğini, gösterişten uzak kalması gerektiğini ve halkın arasında dolaşması gerektiğini vurguladı. Altıntaş, bunların önemli olmasının sebebi padişahların yaptıkları icraatın halk tarafından nasıl görüldüğünü anlamaları gerektiğinin de altını çizdi.