İYİ Partiden ziyaret

Her hafta sonunda Yozgat’a gelen İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı ARGE’den sorumlu başkan yardımcı Prof. Dr. Taner Demirer, bazı ziyaretlerde bulunup, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarını gezdi, stant açan firmaların temsilcileriyle görüştü. Demirer, ‘’İYİ Partimizin İl Teşkilatı ve Merkez İlçe Teşkilatları ile Yozgat’ımızın Tarım Fuarını ziyaret ettik. Stantlarda katılımcılarla sohbet ettik. Tarım sanayisinin sorunlarını dinledik’’ dedi. Demirer, İYİ Parti’nin, yurt genelinde giderek yükselen bir konumda bulunduğunu ileri sürdü. Demirer, ‘’Şuna bütün kalbimizle inanıyoruz ki, önümüzdeki ilk seçimlerde Millet İttifakı iktidara gelecek ve bu haksızlıklara, adaletsizliklere son verecek’’ diye konuştu.