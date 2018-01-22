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İYİ Partiden operasyona destek

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/PYD hedeflerine yönelik beklenen Afrin harekâtına destek verdi.

İYİ Partiden operasyona destek

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/PYD hedeflerine yönelik beklenen Afrin harekâtına destek verdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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İYİ Partiden operasyona destek

Özışık, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Zeytin Dalı operasyonu ülkemizin milli çıkarlarının korunması bağlamında çok önemli bir aşamadır’ dedi. 
Metin Özışık, hiç kimsenin bu operasyonu karalamaya, lekelemeye, hakir göstermeye ve küçümsemeye çalışmaması konusunda uyarıda bulundu.
Özışık, ‘Konuyu iktidar karşıtlığıyla ilişkilendirmesin. Türkiye Cumhuriyetinin sadece Terörle Mücadele tarihi açısından değil, aynı zamanda PKK-Kürt meselesi bağlamındaki siyasi tarihi ve Türk - ABD - Rusya NATO ilişkileri bağlamındaki dış ilişkileri açısından da uzun vadede tarihi etkilerini hissedeceğimiz bir kırılma noktasıdır. Doğru ve olması gereken, hatta belki de geç bir kalınmış bir harekettir. Allah ordumuza güç versin. Tüm kalbimizle, topçularımız, zırhlı birliklerimizi, özel kuvvetlerimizi ve kahraman pilotlarımızı destekliyoruz. Kimse Türk ordusunun belinin kırıldığı safsatalarına filan kulak asmasın. TSK insanlarla kaim bir kurum değildir’ ifadelerini kullandı.
 

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