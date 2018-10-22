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İYİ Parti’den karara destek

iYi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Danıştay 8. Dairesi’nin ‘Andımız’ ile ilgili kararına, AK Parti kanadından ve hükümete yakınlığıyla bilinen sendikalardan gelen açıklamalara tepki gösterdi, Bakanlığın yargı kararını biran önce uygulamaya geçirmesini beklediklerini söyledi.

İYİ Parti’den karara destek

iYi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Danıştay 8. Dairesi’nin ‘Andımız’ ile ilgili kararına, AK Parti kanadından ve hükümete yakınlığıyla bilinen sendikalardan gelen açıklamalara tepki gösterdi, Bakanlığın yargı kararını biran önce uygulamaya geçirmesini beklediklerini söyledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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İYİ Parti’den karara destek

Özışık, “İYİ Parti Adana Milletvekilimiz Sayın İsmail Koncuk’un, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığı döneminde bu konuyla ilgili başlattığı hukuki mücadele, beş yıl sonra hukuk zaferine dönüşmüştür. Danıştay’ın aldığı karar ile tekrar okullarda Andımızın okutulmasına karar verilmiştir. Doğru olan da buydu, çünkü öğrenci andımız partiler üstü değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ancak Türklük ile sorunu olan kafalar, Andımız üzerinden aynı türküyü söylemeye başladı. Bu kafaların açıklığa kavuşturması gereken noktalar vardır; Türk olmaktan mı rahatsız oluyorlar, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar, yoksa Atatürk’ten mi rahatsız oluyorlar?” dedi.
Andımızın kaldırılmasının tamamen siyasi iktidarın iradesi ile gerçekleştiğini ifaden eden Özışık, “Andımızın 2013 yılında ‘Çözüm Süreci’ çerçevesinde kaldırıldığından, daha açık bir ifade ile PKK istediği için kaldırıldığından milletimizin büyük bir kısmı haberdar değil. 
Ne yazık ki, Danıştay’ın Andımız ile ilgili kararına ilk tepkiyi verenlerden birisi, PKK terörü sebebiyle en fazla şehit vermiş illerin başında gelen Yozgat’ın milletvekili Sayın Bekir Bozdağ. İktidarın arka bahçesi durumuna gelmiş bir sendika, eğitim ve eğitimcilerin sorunlarının çözümü üzerine çalışması gereken bir sendika ve temsilcileri, işini gücünü bırakmış Andımız üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Eğitim sorunlarının çözümü için bu kadar gayret göstermiyorlar’’ ifadelerini kullandı.
Özışık, 5 yıl önce alınan bu kararın sonrası tüm tepkilere rağmen okullarda öğrenci andı okutulmadığını, aradan geçen bu süreç sonrası Danıştay’ın kararının her kesimi mutlu ettiğini, andımızın yeniden okullarda okutulacağının altını çizdi. 

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