iYi Parti’den destek

Özışık, parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Alanı’nda fabrikanın özelleştirilmemesi için imza toplayan sendika mensubu işçileri ziyaret etti. Özışık, şeker fabrikalarının satışının perde arkasında başka gerçekler yattığını savundu. İl Başkanı Özışık, 2001 yılında şeker tüketimi 1 milyon 800 bin ton iken, 2016 yılında bu rakamın 2 milyon 700 bin tona çıktığını belirtti. Özışık, “2001 yılında şeker ithalatı sıfır iken, 2016 yılında şeker ithalatı 280 bin tona çıkmıştır” dedi.

Özışık, 8 Nisan 2016 tarihinde şeker ithalatında sıfır gümrük uygulamasına geçildiğinin de altını çizdi. Özışık, 2001 yılında 410 bin hektar da pancar üretimi yapılırken, 2015 yılında 270 bin hektarda pancar üretimi yapıldığına dikkat çekti. Özışık, “Yine 2001 yılında 22 milyon ton şeker pancarı üretimi yapılırken, 2015 yılında 16 milyon ton şeker pancarı üretimi yapılmış. Ayrıca 2001’de 337 bin çiftçi üretim yaparken, 2015 yılında bu sayı 120 bine düşmüş” diye konuştu.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, 3 kilo yapay tatlandırıcının 750 kilo şekere denk geldiğini, bunların ithal edildiğini ve şeker fabrikalarının yabancı gıda tacirlerine peşkeş çekilemeyeceğini de sözlerine ekledi.



