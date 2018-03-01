Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117697
ALTIN
160.766
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2402
EURO
4.6507

iYi Parti’den destek

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi için Cumhuriyet Alanı’nda imza toplayan Şeker İş Sendikası’na destek vererek kampanyaya imza attı.

iYi Parti’den destek

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi için Cumhuriyet Alanı’nda imza toplayan Şeker İş Sendikası’na destek vererek kampanyaya imza attı.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
89 Okunma
iYi Parti’den destek

Özışık, parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Alanı’nda fabrikanın özelleştirilmemesi için imza toplayan sendika mensubu işçileri ziyaret etti. Özışık, şeker fabrikalarının satışının perde arkasında başka gerçekler yattığını savundu. İl Başkanı Özışık, 2001 yılında şeker tüketimi 1 milyon 800 bin ton iken, 2016 yılında bu rakamın 2 milyon 700 bin tona çıktığını belirtti. Özışık, “2001 yılında şeker ithalatı sıfır iken, 2016 yılında şeker ithalatı 280 bin tona çıkmıştır” dedi.
Özışık, 8 Nisan 2016 tarihinde şeker ithalatında sıfır gümrük uygulamasına geçildiğinin de altını çizdi. Özışık, 2001 yılında 410 bin hektar da pancar üretimi yapılırken, 2015 yılında 270 bin hektarda pancar üretimi yapıldığına dikkat çekti. Özışık, “Yine 2001 yılında 22 milyon ton şeker pancarı üretimi yapılırken, 2015 yılında 16 milyon ton şeker pancarı üretimi yapılmış. Ayrıca 2001’de 337 bin çiftçi üretim yaparken, 2015 yılında bu sayı 120 bine düşmüş” diye konuştu.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, 3 kilo yapay tatlandırıcının 750 kilo şekere denk geldiğini, bunların ithal edildiğini ve şeker fabrikalarının yabancı gıda tacirlerine peşkeş çekilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Postmodern darbe kınandı
Postmodern darbe kınandı
AK Parti’den ziyaret
AK Parti’den ziyaret
MHP’den Şeker çağrısı
MHP’den Şeker çağrısı
Okuyucuyla buluşturdu
Okuyucuyla buluşturdu
Birlik seçim yaptı
Birlik seçim yaptı
MHP’den satışa tepki
MHP’den satışa tepki

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim