iYi PARTi’DEN ÇIKARTMA

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, partisinin Ağustos ayı programı kapsamında sivil toplum örgütü ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'nin her ilinde vatandaşlarla buluştuklarını bildiren Sunat, ziyaretlerde vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ifade ederek ‘’Vatandaş yalnız değil, İYİ Parti var. İYİ Parti çözümleriyle var. Vatandaşımızın derdine derman olmaya, hislerine tercüman olmaya çalışıyoruz’’ dedi. Yozgat’ın kendileri için çok önemli bir il olduğunu anımsatan Sunat, ‘’Bozok ovasının Yiğidin harman olduğu ve gerçekten bu ülke için Yozgatlıların ne kadar fedakarca çalıştığını bilen bir insan olarak tekraren Yozgat’ta olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum’’ diye konuştu. Yozgat’a davet edildiğini kaydeden Sunat, Yozgat’ın Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde çalışmalar yapacaklarını, vatandaşlarımızla bir araya gelip, dertlerini dinleyeceklerini anlattı. Sunat, ‘’Yozgat 420 bin nüfusa düşmüş, hiç durmadan göç veren ve maalesef Türkiye’nin en çok bir türlü ilerleyemeyen dilim varmıyor geri kalmış diyemiyorum, kelime aramaya çalışıyorum bir ilimiz. Yani başından beri de uzun bu 20 senedir bu iktidara çok fazla da destek veren bir ilimiz. Peki ne yapıldı? Hızlı tren yapılıyor deniyor hala hızlı tren bekliyoruz. Havaalanı yapılacak halen bekliyoruz. Peki Yozgat tarım ve hayvancılıkla daha çok geçine ama bu arada da belli madenleri de olan, bir çokta özelliği olan, çok ta verimli tarlaları olan bir ilimiz. Niye insanlarımız burada geçim derdine düşüp göç etmeyi yol bellemiş. Bunlar üzerinde durmak lazım. Hâlbuki Yozgat’ın çok verimli alanları var. Yani tarımdan insanlar hem hayvancılıktan hem ekip biçmekten hububattan, bakliyattan daha çok kazanmalı. Öyle değimli? Bu kadar çok madeni var daha çok işletilmeli. Üniversitesi var, aynı zamanda şehre de bir canlılık veren. Daha iyi olmalı iken maalesef en fazla gelir dağılımı konusunda en sıkıntı yaşayan illerimizden biri de Yozgat. Yani dedik ya yiğidin harman olduğu en çok şehit veren İllerimizden olan, hayatını gözünü kırpmadan bu ülke için canını feda edecek insan yapısına sahip olan Yozgat’ta maalesef durum birçok Anadolu ili gibi içler acısı’’ ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık da konuşmasında, Partisinin Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Yozgat‘ta da çok ciddi teveccühlerle büyüdüğünü ileri sürdü. Özışık, Merkez İlçenin ilk kongresini 71 kişi ile yaptıklarını, bugün merkez ilçenin üye sayısının 600’ü geçtiğini kaydetti. Özışık, ‘’Söylerken bile duygulanıyorum çok gurur verici bir şey. Parti büyüyor Yozgat 14 İlçe, 22 Belde, iz düşümsüz yüz ölçümü 14000 kilometre karelik il büyük bir coğrafya. Ve burası Selçuklu Coğrafyası. En büyük problemimiz göç’’ şeklinde konuştu.