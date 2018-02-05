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İYİ Parti’de kongre süreci

İYİ Parti Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamladığı ilçelerde olağan kongre sürecini başlatarak kongrelerini gerçekleştiriyor.

İYİ Parti’de kongre süreci

İYİ Parti Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamladığı ilçelerde olağan kongre sürecini başlatarak kongrelerini gerçekleştiriyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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İYİ Parti’de kongre süreci

İYİ Parti İl Başkanlığı’na Metin Özışık’ın atanmasının ardından, ilçelerde de teşkilatlanan İYİ Parti, bu kapsamda ilçelerde bazı isimleri il başkanı olarak atamıştı. Atama sürecinin ardından, yasal olarak kongre sürecini başlatan İYİ Parti’de Şefaatli, Yerköy, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde olağan kongreler gerçekleştirildi. İl Başkanı Metin Özışık ve partililerin katılımlarıyla gerçekleşen kongrelerde, kurucu ilçe başkanları seçilerek görevlerini sürdürdü. İl Başkanı Metin Özışık, “Kuruluşu tamamlanan ilçe teşkilatlarımızda kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Teşkilatlarımız şu anda zaten hazır durumda. Türkiye’nin iyi olabilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.
 

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