İYİ Parti’de atama

Sorgun ilçesinin Eymir Beldesi’nde belde başkanlığı görevine Alaattin Mertoğlu atandı. İYİ Parti Belde Başkanı Mertoğlu, görev yazısını alıp, beldede parti binasının açılışını yaptı. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Taner Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ‘’Eymir Beldemizin siyaset ustası Alaattin Mertoğlu İYİ Partimizin Eymir Belde Başkanlığı görevine atandı. Eski yol arkadaşım Alaattin kardeşimi tebrik ediyor, partimize hem Sorgun hem de Yozgat’ta güç katacağına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.