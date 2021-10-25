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İYİ Parti’de atama

İYİ Parti Yozgat İl Örgütü, vatandaşlara yönelik yaptıkları birebir görüşmelerin yanında teşkilatlanma sürecini de sürdürüyor.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:08
İYİ Parti’de atama

 Sorgun ilçesinin Eymir Beldesi’nde belde başkanlığı görevine Alaattin Mertoğlu atandı. İYİ Parti Belde Başkanı Mertoğlu, görev yazısını alıp, beldede parti binasının açılışını yaptı. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Taner Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ‘’Eymir Beldemizin siyaset ustası Alaattin Mertoğlu İYİ Partimizin Eymir Belde Başkanlığı görevine atandı. Eski yol arkadaşım Alaattin kardeşimi tebrik ediyor, partimize hem Sorgun hem de Yozgat’ta güç katacağına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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