iYi Parti ziyaret etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Borsası Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Erkekli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, önceki gün yapılan seçimler sonucu, yeniden güven tazeleyen Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’ye görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Erkekli ise Özışık ve heyetine teşekkür etti.

