İYİ Parti yöneticileri kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, Merkez İlçe Başkanı Aniş Kutlu ve bir grup partili Yenifakılı ilçesine giderken, Yamaçlı Kasabasına yakınlarında trafik kazası geçirdi. İlk bilgilere göre İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, partililerle birlikte Şahin Köksal yönetimindeki 66 NL 858 plakalı araç ile Yenifakılı Belediyesini ziyarete giderken, Yenifakılı ilçesi Yamaçlı-Bektaşlı yol ayrımına geldiklerinde, otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Toprak Sayın’ın yaralandığı, Boğazlayan Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehit Hastanesi'ne sevk edildikleri kaydedildi.

