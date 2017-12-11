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-İYİ Parti teşkilatlanıyor

İYİ Parti Yozgat’ta 9 ilçede teşkilatlanarak, teşkilat başkanı ataması yaptı.

-İYİ Parti teşkilatlanıyor

İYİ Parti Yozgat’ta 9 ilçede teşkilatlanarak, teşkilat başkanı ataması yaptı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-İYİ Parti teşkilatlanıyor

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, atanan ilçe başkanlarına mazbatalarını takdim etti. İYİ Parti, Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdı, bu kapsamda Sarıkaya, Şefaatli, Yenifakılı, Sorgun, Çekerek, Yerköy, Boğazlıyan, Aydıncık ve Akdağmadeni’ne ilçe başkanı ataması yaptı. Sarıkaya ilçe başkanlığına Battal Nurlu, Şefaatli’ye Bünyamin Katipoğlu, Yenifakılı’ya İbrahim Okuyucu, Sorgun’a Fatih Sungur, Çekerek’e Ahmet Kemal Varlık, Yerköy’e Davut Yorulmaz, Boğazlıyan’a Tuncer Bozyokuş, Aydıncık’a Murat Başgan, Akdağmadeni’ne ise Mehmet Kürşad Belen ilçe başkanı olarak atandı. İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, diğer ilçelerde de kısa süre içerisinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak, 2019 seçimlerine hazırlanacaklarını belirtti.

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