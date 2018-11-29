İYİ Parti tepkili

Metin Özışık, bugün saat 14.00’da İYİ Parti olarak ilk adımı atacaklarını belirterek, ‘’Yozgat’ın başkanına zahmeride ayazını yiyen, Kumdökenin suyunu içen Çanak peynirini parmak çörekle katık eden karar verir, Yozgat'ın başkanını Yozgatlı seçer. Bu seçim farklı olacak, bıçak kemiğe dayandı. Yozgatlı Yozgat’a sahip çıkacak. Yozgat'a partisinin değil Yozgat'ın hizmetkarı olacak bir başkan seçeceğiz’’ dedi.