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İYİ Parti tepkili

AK Parti Yozgat belediye Başkan Adayının ilan edilmesinin ardından, adayın Ankara’da belirlenmesine ilk tepki İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık’tan ‘Yozgat’ın başkanına Ankara karar veremez!’ diye geldi.

İYİ Parti tepkili

AK Parti Yozgat belediye Başkan Adayının ilan edilmesinin ardından, adayın Ankara’da belirlenmesine ilk tepki İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık’tan ‘Yozgat’ın başkanına Ankara karar veremez!’ diye geldi.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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İYİ Parti tepkili

Metin Özışık, bugün saat 14.00’da İYİ Parti olarak ilk adımı atacaklarını belirterek, ‘’Yozgat’ın başkanına zahmeride ayazını yiyen, Kumdökenin suyunu içen Çanak peynirini parmak çörekle katık eden karar verir, Yozgat'ın başkanını Yozgatlı seçer. Bu seçim farklı olacak, bıçak kemiğe dayandı. Yozgatlı Yozgat’a sahip çıkacak. Yozgat'a partisinin değil Yozgat'ın hizmetkarı olacak bir başkan seçeceğiz’’ dedi.

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