-İYİ Parti sahaya iniyor

Özışık, Şeyhzade Caddesi’nde bulunan il başkanlığı binasındaki toplantıya partililer ve MHP’den ayrılan bazı ülkücüler de katılım gösterdi. Özışık, parti genel merkezi tarafından Yozgat ve bağlı ilçelerinin il başkanı olarak, ilçe teşkilatlarını kurmakla yetkilendirilen mazbatasını aldığını bildirdi. Başkan Özışık, İYİ Parti’ye tüm ilçelerde yoğun teveccüh olduğunu aktararak, “En doğru isimleri 10 Aralık süresine kadar en az 5 ilçe ve ilde belirleyeceğiz. Akabinde 31 Aralık tarihine kadar ise tüm ilçelerde ilçe başkanları ve yönetim kurullarını oluşturmuş olacağız” dedi.

Özışık, önümüzdeki 3 gün içinde Şefaatli, Çekerek, Kadışehri, Yerköy, Sarıkaya, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Aydıncık ilçelerinin yönetimini tespit etmiş olacaklarını da ifade etti. Özışık, ilçelerde İYİ Parti’de görev almak isteyen aday adayları içinde AK Partili, MHP’li ve CHP’li isimler bulunduğuna vurgu yaparak, “Mesela Aydıncık’ın yaklaşık 2 bin civarında nüfusu var. Burada ilçe başkanı olmak isteyen 6 isim var. Talep ve teveccüh çok şükür yoğun” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta bir anket çalışması yapıldığına değinen Özışık, anket sonucuna göre, İYİ Parti’ye Yozgat’ta yüzde 34 oranında oy gözüktüğünü savunarak, “Beklentimiz, ilk yapılacak yerel seçimde Yozgat’ta 100 bin oydur. Yozgat’ın yaklaşık 250 bin oyu var, bunun 100 binini almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Özışık, parti olarak terör örgütlerine yakınlığı, ilişkisi ve akrabalığı bulunan isimlere kapıları kapattıklarına vurgu yaparak, “Cumhuriyete, onun ilkelerine bağlı, bayrağını ve vatanını seven, bu memlekete hizmet etme arzusu taşıyan herkese kapımız sonuna kadar açıktır. PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle duygusal bağı olanlara dahi kapımız kapalıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Haber:Mustafa TEKER

