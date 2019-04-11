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İYİ Parti mecliste

YOZGAT’ta yapılan yerel seçimlerde Yerköy ve Yenifakılı belediyelerini kazanan İYİ Parti, İl Genel Meclisi’nde bir sandalye kazandı.

İYİ Parti mecliste

YOZGAT’ta yapılan yerel seçimlerde Yerköy ve Yenifakılı belediyelerini kazanan İYİ Parti, İl Genel Meclisi’nde bir sandalye kazandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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İYİ Parti mecliste

Yozgat İl Genel Meclisi’nde üç partili dönem sona erdi, İYİ Parti’nin de meclise girmesiyle birlikte, İl Genel Meclisi’nde yer alan parti sayısı dörde yükseldi.
İYİ Parti’yi Yerköy’den İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Rasim Tez temsil ediyor. Yozgat’ın menfaatine olan her konuda elinden geleni yapacağını belirten Tez, tüm üyelere çalışmalarında başarı diledi.
İYİ Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Rasim Tez’in, 2010 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet’in babası olduğu öğrenildi.

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