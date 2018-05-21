İYİ Parti listesi belli oldu

İYİ Parti'nin YSK'ya teslim ettiği listede, partinin Yozgat Milletvekili adayları da belli olmuş oldu.

Buna göre İYİ Parti'nin Yozgat'ta birinci sırasında eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Seyit Yücel yer aldı.

İYİ Parti listesi şu şekilde oluştu:

1-Seyit Yücel

2-Derviş Vural

3-Gökhan Gençaslan

4-Akın Uyar