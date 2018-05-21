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AK Parti adayları belli oldu
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İYİ Parti listesi belli oldu

İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yarışacak olan milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi.

İYİ Parti listesi belli oldu

İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yarışacak olan milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:38
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İYİ Parti listesi belli oldu

İYİ Parti'nin YSK'ya teslim ettiği listede, partinin Yozgat Milletvekili adayları da belli olmuş oldu.
Buna göre  İYİ Parti'nin Yozgat'ta birinci sırasında eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Seyit Yücel yer aldı.
İYİ Parti listesi şu şekilde oluştu:
1-Seyit Yücel
2-Derviş Vural
3-Gökhan Gençaslan
4-Akın Uyar

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