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İYİ Parti kongre yaptı

İYİ Parti Yozgat Birinci Olağan İl Kongresinde kurucu il başkan Metin Özışık, yeniden il başkanı seçildi.

İYİ Parti kongre yaptı

İYİ Parti Yozgat Birinci Olağan İl Kongresinde kurucu il başkan Metin Özışık, yeniden il başkanı seçildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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İYİ Parti kongre yaptı

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu Üyesi eski milletvekili Mümin İnan, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, partili ve vatandaşlar katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı görevini eski Niğde Milletvekili Mümin İnan üstlendi.
İYİ Parti İl Kongresinde Metin Özışık ve Ahmet Serdaroğlu il başkanlığı için yarıştı. Kongrede konuşan Metin Özışık, Türkiye’de herkesin baskı, yıldırma ve korkutma sonucu sustuğu bir dönemde Merak Akşener’in ortaya çıktığını belirterek, “Böyle sıkıntılı bir süreçte bir Cumhuriyet kadını çıktı ortaya ve ben korkmuyorum, ben susmuyorum diyerek cesur bir tavır ortaya koydu. İşte o kadının adı Meral Akşener’dir” dedi.
Kongrede partiye katılım gösteren eski ANAP, DYP, MHP, DSP ve BBP kökenli bazı isimlere de parti rozeti takıldı. Metin Özışık, seçim sonucu partinin il başkanı seçildi.
 

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