İYİ PARTİ istişare yaptı

İYİ Parti Genel Merkez yöneticilerinin de katıldığı toplantılarda partinin bundan sonraki hedefleri ve Yozgat ile ilgili meseleler toplantıda konuşuluyor. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı’nı ziyaret eden İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, partililerle İstanbul seçimlerini masaya yatırdı. İYİ Parti’nin her geçen gün halkın gönlünde büyüdüğünü ve Türkiye’nin umudu olduğunu aktaran Arslan ”İnşallah partimizin duvarlarını süsleyen fotoğraftaki kişiyi, yani genel başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi’yi Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi. Yozgat’ta 2 ilçe belediye başkanlığını kazandıklarını hatırlatan Arslan, Başarıda il yönetimi ve diğer ilçe yönetimlerinin de katkısı olduğunu söyledi. Arslan “Yerel seçimlerin ardından iptal edilen İstanbul seçimleri nedeniyle teşkilatlarımızla buluşma fırsatımız olmamıştı. İstanbul seçimi yapıldı. İstanbul’daki hemşerilerimizin ittifakıyla yeni bir seçim kazanıldı. İşte o seçimden sonra illerimizi ziyaret ediyoruz, hem il başkanları ve yönetim kurulu üyelerimiz, hem de seçimleri kazanan belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizi tebrik ediyoruz. Gündem üzerine sohbetler oluyor” diye konuştu.

