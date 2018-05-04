İYİ Parti imza atacak

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Meral Akşener’in 100 bin imzayla adaylığını ilan etmek istediğini hatırlatarak, buna karşın YSK’nın sadece 6 günlük bir süre belirlediğine dikkat çekti. İl Başkanı Özışık, Akşener açısından süre ve imza sıkıntısı bulunmadığına vurgu yaparak, bugün Yozgat’ta il teşkilatının, ilçelerde ise ilçe teşkilatlarının ilçe seçim kurullarına başvurularını yaparak, Akşener’in adaylığı için imza vereceklerini bildirdi. Metin Özışık, “Biz bu 100 bin imzayı değil 6 günde, 1 günde tamamlayacağız. Genel Başkanımız Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı resmileşecek. Sonrasında ise 25 Haziran sabahı yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Akşener olacaktır” diye konuştu.