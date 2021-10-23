Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

iYi Parti durmuyor

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, partililerle birlikte gazetemizi ziyaret edip, bir süre görüştü.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:50
iYi Parti durmuyor

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Eraslan ile bazı partililerle birlikte gazetemiz bürosunda Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya ile görüşen Özışık, ‘Vali Bey’ isimli kitap hediye etti. Özışık, Yozgat coğrafyasının çok geniş olduğunu, Türkiye’nin toprak bakımından en büyük illerinden birisi olduğunu hatırlattı. Özışık, bu coğrafyada tüm yerleşim birimlerini gezmeye gayret ettiklerini, amaçlarının eli sıkılmadık tek bir vatandaş dahi bırakmak istemediklerini aktardı. Özışık yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimlerini de paylaşırken, ‘’Köylerimizde İYİ Partiye olan teveccüh giderek artıyor. AKP’li esnaf, çiftçi, işçi, halkın tüm kesimi yaka silkiyor, bir daha oy vermeyeceklerini söylüyor. Sandıkta daha önce görevli bulamazken şimdi her sandığa birden fazla görevlendirme yapabilecek durumdayız. Köylerin yardan fazlasında birinci partiyiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
IYi Parti DurmuyorYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberİYİPartiYozgatİlBaşkanıMetinözışıkGazeteZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti’den ziyaret
AK Parti’den ziyaret
Vekiller ilçe turunu tamamladı
Vekiller ilçe turunu tamamladı
Yeniden Refah hareketlendi
Yeniden Refah hareketlendi
CHP’liler Yerköy'de
CHP’liler Yerköy'de
CHP’LiLER YOZGAT’I GEZDi
CHP’LiLER YOZGAT’I GEZDi
Çiftçi isyan etti
Çiftçi isyan etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim