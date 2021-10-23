iYi Parti durmuyor

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Eraslan ile bazı partililerle birlikte gazetemiz bürosunda Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya ile görüşen Özışık, ‘Vali Bey’ isimli kitap hediye etti. Özışık, Yozgat coğrafyasının çok geniş olduğunu, Türkiye’nin toprak bakımından en büyük illerinden birisi olduğunu hatırlattı. Özışık, bu coğrafyada tüm yerleşim birimlerini gezmeye gayret ettiklerini, amaçlarının eli sıkılmadık tek bir vatandaş dahi bırakmak istemediklerini aktardı. Özışık yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimlerini de paylaşırken, ‘’Köylerimizde İYİ Partiye olan teveccüh giderek artıyor. AKP’li esnaf, çiftçi, işçi, halkın tüm kesimi yaka silkiyor, bir daha oy vermeyeceklerini söylüyor. Sandıkta daha önce görevli bulamazken şimdi her sandığa birden fazla görevlendirme yapabilecek durumdayız. Köylerin yardan fazlasında birinci partiyiz’’ diye konuştu.