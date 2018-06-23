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iYi Parti durmadı

İYİ Parti Milletvekili adayları Seyit Yücel ve Derviş Vural seçim çalışmalarını belde ziyaretleriyle sürdürdü.

iYi Parti durmadı

İYİ Parti Milletvekili adayları Seyit Yücel ve Derviş Vural seçim çalışmalarını belde ziyaretleriyle sürdürdü.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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iYi Parti durmadı

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık’ın da katılım gösterdiği ziyaretlerde, seçime sayılı günler kala adaylar beldelerde yaşayan seçmenle buluşarak partilerinin vaatlerini anlattı. İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, seçim kampanyası boyunca ulaştıkları tüm vatandaşların mevcut düzene ‘dur’ deme kararı aldıklarını savundu. İl Başkanı Özışık, 24 Haziran’da Yozgatlı vatandaşın artık değişimden yana karar vereceğini belirtti. İYİ Parti Yozgat birinci sıra Milletvekili adayı Seyit Yücel de, tüm adaylarla birlikte her hanenin kapısını çaldıklarını, her gönle girmeye çalıştıklarını aktararak, “Yozgat bu kez iyilerin yanında olacak. Yozgat bu kez erimeye, küçülmeye ve göç vermeye dur diyecek” şeklinde konuştu.

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