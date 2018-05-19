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İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret

İYİ Parti kurucular kurulu üyesi İlay Aksoy ve İl Başkanı Metin Özışık CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar'ı ziyaret etti

İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret

İYİ Parti kurucular kurulu üyesi İlay Aksoy ve İl Başkanı Metin Özışık CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar'ı ziyaret etti

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret

İYİ Partililer CHP heyeti ile birlikte seçim güvenliği konusunda istişarelerde bulundu. CHP İl Başkanı Abdullah  Yaşar seçim güvenliği konusunda hiç bir yurttaşın endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Sandıklarda boşluk bırakılmayacağını ve vatandaşlarınhür iradeleriyle oylarını kullanabileceğini ifade ede Yaşar "Sonuçlar vatandaşlarımızın hür iradesi doğrultusunda yansıyacaktır"dedi.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy ve İl Başkanı Özışık,CHP'ye seçim çalışmalarında başarı diledi.

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