İYİ Parti çıkartma yaptı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, ilçe yönetimi ve bazı partililer, AR-GE Başkanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Türkiye Bilimler Akademisi asil üyesi Prof. Dr. Taner Demirer ile birlikte Yenifakılı ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Özışık, ‘’Gücü yetenin devleti dolandırdığı bir ekonomiden, artagan ile paylaşan, üreten bir ekonomiye nasıl geçeceğimizi Yenifakılı ilçemizdeki vatandaşlarımıza anlattım. Kayıt dışı ekonomiden 300 milyar kaybettiğimizi, son 15 yılda dış borç faizine 150 milyar dolar ödediğimizi, çözümlerin değerinin ortadan kaldırdığı sorunların büyüklüğü ile ölçüleceğini, genel başkanımızın kararlı bir şekilde bu ucube sistemi yıkıp, güçlendirilmiş parlementer sisteme geçeceğini vatandaşlarımızla paylaştık’’ dedi. İYİ Parti AR-GE Başkanı Taner Demirer de, Yenifakılı teşkilat mensubu partililerin ve vatandaşların şahsına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı katılımcılara ve ilçe halkına teşekkür etti. Demirer, İYİ Partinin yapılacak ilk seçimlerde iktidara geleceğini, halkın dertlerini iyileştireceğine vurgu yaptı, Türkiye bugün hasta adam konumunda olduğunu, İYİ Partinin Millet ittifakıyla birlikte iktidara gelerek, milleti her yönden iyileşeceğinin altını çizdi. İYİ Partililer, Sırçalı ve Yamaçlı beldelerinde de vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti. •Yasin Nazım Kayhan / Yenifakılı•