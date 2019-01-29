İYİ Parti beklemede

Yozgat İl Merkezi’nde İYİ Parti’den Kurucu İl Başkanı Metin Özışık’ın belediye başkan adaylığı gündeme getirildi. Ancak, parti genel merkezi henüz buna onay vermemiş olsa da, büyük olasılıkla Metin Özışık’ın ittifak adayı olarak İYİ Parti’den aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. İY Parti Sarıkaya’da Davut Dicle, Sorgun’da Nizamettin Bulut, Şefaatli’de Mustafa Yücesoy, Yerköy’de Ferhat Yılmaz ile seçimlere katılıyor.