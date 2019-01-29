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İYİ Parti beklemede

YOZGAT Merkezde, CHP ile orak aday çıkartacak olan İYİ Parti, henüz merkez adayını netleştiremezken, ilçe adaylarını ilan etti.

İYİ Parti beklemede

YOZGAT Merkezde, CHP ile orak aday çıkartacak olan İYİ Parti, henüz merkez adayını netleştiremezken, ilçe adaylarını ilan etti.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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İYİ Parti beklemede

Yozgat İl Merkezi’nde İYİ Parti’den Kurucu İl Başkanı Metin Özışık’ın belediye başkan adaylığı gündeme getirildi. Ancak, parti genel merkezi henüz buna onay vermemiş olsa da, büyük olasılıkla Metin Özışık’ın ittifak adayı olarak İYİ Parti’den aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. İY Parti Sarıkaya’da Davut Dicle, Sorgun’da Nizamettin Bulut, Şefaatli’de Mustafa Yücesoy, Yerköy’de Ferhat Yılmaz ile seçimlere katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Beklemede
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