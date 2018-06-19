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İYİ Parti atağa geçti

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarına sürat verdi.

İYİ Parti atağa geçti

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarına sürat verdi.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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İYİ Parti atağa geçti

İYİ Parti adayı Seyit Yücel ilçe ve belde ziyaretlerini artırarak seçmenle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yenipazar, Sırçalıtekke ve Yamaçlı beldelerini ziyaret eden Yücel, burada seçmenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yozgatlı çiftçinin perişan bir vaziyete geldiğini söyleyen Seyit Yücel, “Bunu yaptığımız belde ve köy ziyaretlerinde de görüyoruz, bize dert yanıyorlar” diye konuştu.
Seyit Yücel, Türkiye’de herkesin susarak, çekindiği bir süreçte, Meral Akşener isimli bir cesurun ortaya atıldığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanlığı adaylığını da ilan eden Akşener ve İYİ Parti, Türkiye ve Yozgat’ın umudu olmuştur” şeklinde konuştu.
Seyit Yücel, yaptıkları ziyaretlerde Akşener’e karşı yoğun bir sevgi ve saygı gösterisiyle karşılaştıklarını ve bundan da mutluluk duyduklarını ifade ederek, “İnşallah 24 Haziran gecesi, Yozgat halkı Akşener’e ve onun iyilerle dolu kadrosuna destek sunacaktır” dedi.

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