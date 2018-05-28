İYİ Parti adaylarını tanıttı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık Başkanlığında gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında İYİ Parti ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Aday tanıtım programında konuşan İl Başkanı Metin Özışık, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti birilerinin çıkıp reklam arasıydı dediğini ancak asıl o reklam arasının 16 yıllı AK Parti iktidarının olduğunu ve 24 Haziran itibariyle de bu reklam arasının biteceğini söyledi. Bu seçimin rantiyeciler ile, ihaleciler ile çoluğun çocuğunun aşı için alın teri döken insanların seçimi olduğunu dile getiren Özışık, ‘’Bu seçim, her faaliyetini kocaman salonlarda yemeklerle, kahvaltılarla, şehitlerin olduğu gün bile büyük yemeklerle kutlayanlar ile, Et Balık Kurumu önünde sıra bekleyenlerin seçimidir. Biz bu gün, heyecanla seçim startını veriyoruz. Şuanda hedefimiz 100 bin oy. Anketlere göre gözüken oy 75 bindir. 100 bin oy olacağız ve Millet İttifakı 2 milletvekili çıkartacak. Bu 100 bin oya ulaşmak için hep beraber gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Net olarak Millet İttifak’ının 75 bin oyu var 100 bin oya uylaşacağız ve bu seçimin en başarılı partisi İYİ Parti olacaktır’’ dedi.

Özışık’ın konuşmasının ardından Yozgat Milletvekili adayları Seyit Yücel, Derviş Vural, Gökhan Gençarslan ve Akın Uyar, tek tek kendilerini tanıtarak yapacaklarını partilileri ile paylaştı.



