İYİ Parti aday belirliyor

İYİ Parti Akdağmadeni Belediye Başkan adaylığı için eğitimci Nazım Altun adaylık başvurusu yaptı.

Akdağmadeni Belediye Başkan aday adayı Nazım Altun, İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı binasında kalabalık bir partili grubun katılımıyla başvuru evraklarını il Başkanı Metin Özışık’a teslim etti.

Altun'a başarılar dileyen İyi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, “Akdağmadeni, tarihi, kültürü ve doğasıyla çok önemli bir ilçemiz. Eğitimi, karakteri kişiliği ile yıllarca eğitim camiasına ve Akdağmadeni’ne örnek olmuş Nazım Altun hocamızı Akdağmadeni Belediye Başkanı yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.