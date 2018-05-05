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İYİ Parti aday adaylarını tanıttı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener’in 100 binden fazla imza toplamayı başardığını bildirerek milletvekili aday adaylarını tanıttı.

İYİ Parti aday adaylarını tanıttı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener’in 100 binden fazla imza toplamayı başardığını bildirerek milletvekili aday adaylarını tanıttı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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İYİ Parti aday adaylarını tanıttı

İYİ Parti İl Başkanı Özışık, partisine aday adaylık başvurusu yapan üç ismin müracaatlarını aldı. Metin Özışık, sabah saatlerinde başlayan imza verme işleminde öğleden sonra saat 14.00 itibariyle 100 bin imzanın toplandığını ve sayının giderek arttığını belirtti. İYİ Parti’de Derviş Vural, İsmail Yaşar ve Tansel Özdemir milletvekili aday adaylıklarını ilan ederek partililerden destek istedi. Derviş Vural, Yozgatlı Mali Müşavir olduğunu, seçilmesi durumunda Yozgat için var gücüyle çalışacağını söyledi. İsmail Yaşar, Yozgat’ın evladı olarak cesurlar hareketi içerisinde mücadele ettiğini, şahsi beklentisinin bulunmadığını Yozgat ve Türkiye için hayırlı neticeyi arzuladığını belirtti. Tansel Özdemir ise göreve davet edildiğini ve görev üstlendiğini aktararak, Yozgat’ın evladı olarak Yozgat’a dönüp baktığında gelişme ve kalkınma göremediğini, bu gidişata son vermek adına bu makama talip olduğunu beyan etti. Toplantıda İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Bayrak’a da doğum günü münasebetiyle küçük bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

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