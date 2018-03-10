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İYİ kongre olacak

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, partisinin yarın gerçekleşecek olağan il kongresine tüm Yozgatlıları davet ederek ‘İyilerin güzel ve canlı bir kongresi olacak” dedi.

İYİ kongre olacak

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, partisinin yarın gerçekleşecek olağan il kongresine tüm Yozgatlıları davet ederek ‘İyilerin güzel ve canlı bir kongresi olacak” dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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İYİ kongre olacak

Özışık, partisinin 25 Ekim 2017 yılında kurulduğunu, kendisinin ise 10 Kasım 2017 tarihinde kurucu il başkanı olarak görevlendirildiğini söyledi. Özışık, çok kısa sürede ilçe teşkilatlanmalarını tamamlayarak, ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirterek “Sırada il kongremiz var. Pazar günü saat 14.00’de Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde yapacağız kongremize tüm cesur insanları, Yozgatlıları davet ediyorum” diye konuştu. 
Metin Özışık, İYİ Parti’nin doğa talanına, korkuyla yaşamaya, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ekonomik krize hayır demek için kurulduğunu ifade ederek, “Partili başkana, proje okullarına, kukla bakanlara, basiretsiz yöneticilere, çocuk istismarı ve kadın cinayetleriyle işçi ölümlerine dur demek için varız. Ohal ile yaşamaya, eyaletlere bölünmeye, bilim sanat ve yaşam düşmanlığına hayır demek için, ülkeyi bu sıkıntılardan kurtarmak için varız” ifadelerini kullandı. 
Özışık, partisinin 304 delegesi bulunduğunu, il kongresinin ardından ise iktidar için seçim hazırlıklarını hızlandıracaklarını anlattı.
 

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