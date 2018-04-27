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İttifak ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Saadet Partisi ve CHP’yi ziyaret etti.

İttifak ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Saadet Partisi ve CHP’yi ziyaret etti.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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İttifak ziyareti

Metin Özışık, partisinin ittifak halinde olduğu Saadet Partisi ve CHP il yöneticileriyle bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Özışık, daha önce CHP ve Saadet Partisi yöneticilerinin kendilerini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunduklarını ve şimdi de kendilerinin iadeyi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Saadet Partisi İl Başkanı Ziya Koçak, Özışık ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yapılacak seçimlerin kendi lehlerine dönüşeceğini ifade ederek, “İYİ Parti yeni kurulan fikri ve siyasi olarak bu ülkenin en eski siyasi mücadelesini veren kadroların kurduğu partidir. Kendilerine çalışmalarında başarı diliyorum” dedi.
CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ise hem İYİ Parti, hem demokrasi adına bu sürecin büyüyerek devam edeceğini, çok partili sistemi Türkiye’ye getiren CHP’nin demokrasiye sahip çıkmayı sürdüreceğini vurgulayarak “Genel başkanımızın ve 15 milletvekilimizin CHP adına, demokrasi adına yapmış oldukları fedakarlıktan dolayı alınlarından öpüyoruz” diye konuştu.
Metin Özışık ise seçim güvenliğine dikkatleri çekerek, sandık kurulandaki üyelerin tutanaklarını tutarak, ettikleri sandık yeminine bağlı kalarak seçimleri yapması gerektiğini sözlerine ekledi.     Haber:Mustafa TEKER
 

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