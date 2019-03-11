İttifak esnafı gezdi

Özışık, Büyük Cami’nin Yozgat’ın simgesi olduğuna dikkat çekerek, ‘’Camimizin ön plana çıkacağı çevre düzenlemeleri yapılmalıdır. Bu revizyon planlı programlı olmalı, tarihi dokuyla uyuşmalı ve etraftaki esnafa zarar vermemelidir. Yozgat'a artı değer katmalıdır’’ dedi. Bu arada, İYİ Parti’den yapılan ortak açıklamada, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinde Bakanlık, Milli iradenin tecelligahı Büyük Millet Meclisi’nde Başkanvekilliği yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i, Cumhurbaşkanlığı gücü ve imkanlarının ardına sığınarak tehdit etmek, kimsenin haddi değildir’ açıklaması yapıldı.