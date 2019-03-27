İstihdam alanları eriyor

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Özışık, Yozgat’ta istihdam sağlayan firmalarda istihdam sayısının düştüğünü belirtti.

İYİ Parti Adayı Özışık, daha önce 220 işçi çalıştıran bir fabrikanın 30 işçiye düştüğünü iddia etti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına başlanılan cami inşaatının da yarım kaldığını belirtti.

OSB’de belli başlı bir iki firmanın zor şartlar altında üretimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Özışık, “Göreve gelmemiz durumunda ilimizde istihdama vesile olan tüm sektör temsilcileriyle koordineli çalışacağız” dedi.