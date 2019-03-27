Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97379
ALTIN
225.699
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.0465
EURO
6.1478

İstihdam alanları eriyor

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

İstihdam alanları eriyor

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
7 Okunma
İstihdam alanları eriyor

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Özışık, Yozgat’ta istihdam sağlayan firmalarda istihdam sayısının düştüğünü belirtti.

İYİ Parti Adayı Özışık, daha önce 220 işçi çalıştıran bir fabrikanın 30 işçiye düştüğünü iddia etti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına başlanılan cami inşaatının da yarım kaldığını belirtti.
OSB’de belli başlı bir iki firmanın zor şartlar altında üretimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Özışık, “Göreve gelmemiz durumunda ilimizde istihdama vesile olan tüm sektör temsilcileriyle koordineli çalışacağız” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ADAYLARA DESTEK TURU
ADAYLARA DESTEK TURU
Seçmene taahhütte bulundu
Seçmene taahhütte bulundu
Engeller aşılacak
Engeller aşılacak
Sedef’ten belde mitingleri
Sedef’ten belde mitingleri
Herkesle kucaklaştı
Herkesle kucaklaştı
Destici Yozgat’ı turladı
Destici Yozgat’ı turladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim