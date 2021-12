İşsizliğe çare üretilmeli

Bütün kurumlar gibi eğitimin de yozlaştırıldığını söyleyen CHP Milletvekili Ali Keven, akademik unvanların siyasi referanslarla kişiye özel dağıtıldığına dikkat çekti. Keven, “Yirmi yıla yaklaşan bu dönemde, yozlaştırmadığınız tek bir kurum kalmadı, bunların en başında da maalesef eğitim ve üniversiteler geliyor. ‘Dindar ve kindar bir nesil yaratacağız’ diye yola çıktınız ama ülkemizde pudra şekerine batmış bir nesil yetiştirdiniz. Sayın Bakan, iktidarınızda üniversitelerimiz maalesef en sorunlu dönemini yaşıyor. AKP eski milletvekillerinin rektör olarak atandığı, gücü arkasına alarak atanmış yöneticilerin kadrolaştığı ve kişiye özel akademik unvan ilanlarıyla sıkça gündem olan üniversiteler dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde üniversitelerde sahte belgelerle çalışan profesörleri görüyoruz ve üniversite kapılarının güvenlik güçlerince kelepçelenmesine tanık oluyoruz’’ diye konuştu. Üniversite mezunu işsizliğe ve öğrenci sayılarına dikkat çeken Keven, Bozok Üniversitesi’nin yaşadığı sıkıntılara da değindi. Keven, “Şuan her dört üniversite mezunundan biri işsiz. Almanya'nın nüfusu 85 milyon, üniversite öğrenci sayısı ise 2 milyon 800 bin. İngiltere'nin nüfusu 67 milyon, üniversite öğrenci sayısı 2 milyon 380 bin. Bizim nüfusumuz 83 milyon ama 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var. 4 milyon Açıköğretim öğrencisi var. Bu şekilde işsizliği ötelemeye çalışacağım derken büyük bir işsiz üniversiteli ordusu yarattınız. Kendi ilim Yozgat'tan bir örnek vereceğim: Bozok Üniversitesi uzunca süredir eğitim veriyor ama birçok bölüm, öğrenci tercih etmediği için kapanıyor çünkü öğrenci zaten biliyor o bölümü bitirince işsiz kalacağını. Yine bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Veterinerlik Fakültesi açıldı, üç yıl geçti ama ortada ne bir bina var ne de bir laboratuvar, öğrenciler başka birimlerde ders görmeye çalışıyorlar. Sayın Bakan, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde birçok branşta öğretim üyesi doktor yok. Düşünebiliyor musunuz Sayın Bakan, doktor yetiştirecek bir kurumda doktor yok, kullanılması gereken tıbbi malzemeler eksik. Şehir Hastaneleri öz evlat, Bozok Araştırma Hastanesi üvey evlat muamelesi görüyor’’ ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK YÖNETİM

Keven, “Bilim ve akademi ancak demokratik mekanizmaların işlediği ortamlarda gelişir. Tek adamın iki dudağının arasına sıkışmış rektörler, hem öğretim üyelerini hem öğrencileri kışla disipliniyle yönetmeye çalışıyorlar. Yapılan her protesto eylemi kolluk gücüyle bastırılıyor, aykırı her ses susturuluyor. Bu tablonun sonucunda genç beyinlerimizin yüzde 67'si maalesef yurt dışına gitmek için uğraşıyor. Yani 12 Eylül darbecilerinin ürünü YÖK'e ilave olarak; vurdumduymazlık, liyakatsizlik, siyasi kindarlık, OHAL faşizmi ve kanun hükmünde kararname ihraçlarıyla gelinen yükseköğrenimin sonucu budur” dedi. Keven, ‘’Üniversiteleri, tek adamın iki dudağıyla atanan kayyum rektörler değil, üniversitenin kendi seçeceği rektörler yönetecek. 12 Eylülün ürünü YÖK'ü tarihin çöplüğüne atacağız. YÖK'le ortaklaşarak devam ettirdiğiniz bu kışla düzenini biz bozacağız. Öğrencilerimize nitelikli, güvenli ve yeterli bir yurt hizmetini biz sunacağız. Üniversite öğrencilerimizin kredi faizlerini biz sıfırlayacağız. İhtiyacı olan her öğrencimize kredi değil, burs vereceğiz. Üniversiteleri o çok sevdiğiniz tarikatların ve vakıfların pençesinden biz kurtaracağız. Demokratik yönetimin, bilimsel bağımsızlığın ve laik eğitimin kalesi üniversiteleri biz kuracağız. Öğrenci affını biz çıkaracağız. Ne yaparsanız yapın geliyor gelmekte olan’’ diye konuştu.