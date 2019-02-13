İşçilerle buluştu

AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir, tekstil işçilerini ziyaret ederek, işçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Sorgun’da bulunan Rota Tekstil’i ziyaret eden Özdemir, işletme sahiplerinden üretim hakkında bilgi aldı.

AK Parti Sorgun adayı Özdemir, her zaman üreticinin, istihdam sağlayan girişimcinin ve emekçilerin yanında olacaklarını vurgulayarak, işveren ve işçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Tüm sorun ve sıkıntıların çözümünün yine AK Parti ve AK Parti belediyeciliğiyle mümkün olacağını vurgulayan aday Özdemir, daha sonra Sorgun İş Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Sorgun İş Geliştirme Merkezi’nin işleyişi hakkında bilgi alan Özdemir, merkezin Sorgun ilçesine önemli hizmetler sunduğunu da söyledi.