İş makinesi polemiği

MHP Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman hasat zamanı çiftçilerin tarladan hasadını kolay ve güvenilir bir şekilde nakletmesi için Özel İdare’nin hasat bölgelerine iş makinesi sevk etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer ise söz konusu formülü daha önceki yıllarda denediklerini ancak bazı köy muhtarlarının bu hizmeti farklı amaç ve yönlere çekmesinden dolayı genel manada bir sıkıntı yaşandığını ifade etti.

İki meclis üyesinin dile getirdiği hususlar kısa süreli polemiğe girince devreye İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz girdi.

MHP Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman, hasat zamanı ana arterlere gönderilecek iş makinelerinin uygun ve geniş yollar açabileceğini ve bu sayede köylünün ürününü daha güvenli ve süratli bir şekilde tarladan nakledebileceğini ifade etti.

Nuri Kahraman “Geçen sene bu hizmet için köy muhtarlarından ücret talep edildi. Köylüden iş makinesinin mazot parası istendi. Köylü bunu nasıl ödesin? Özel İdare olarak biz bu hizmeti götürsek köylüye, bu köylünün hakkı değil mi?” diye konuştu.

Nuri Kahraman, “Bundan devlet zarar görmez, bu hizmetten devlet zarar etmez, hasat zamanı ana arterleri açık tutsak fena mı olur?” diyerek görüş ve önerisini bildirdi.

Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer ise önceki yıllarda uygulamayı hayata geçirdiklerini aktararak, “Ancak hangi köye iş makinesi yolladıysak, iş makinesi bir daha o köyden çıkamadı. Muhtar, köyünün her tarafına iş makinesini götürmek istedi. Diğer köye geçemedi. Bazı muhtarlar ise seçim zamanı husumet yaşadığı ailelerin tarlalarının bulunduğu alana kasıtlı olarak iş makinesi götürtmemiş. Bunun sonucunda kaymakamlık ve valiliğimize çiftçilerden şikayetlerde aldık” diye konuştu.

Meclis Başkanı Halil Şahbaz ise devreye girerek, “Bu yapılamayacak bir hizmet değildir. Elbette yerine getirebiliriz. Biz köylümüze hizmet için buradayız zaten. İlçelerimizde bununla ilgili orta yol bulunur. Meclis üyelerimiz ilçelerinde bunun takibini yapsın, bizde gerekeni yaparız” diyerek konuyu sonlandırdı.

