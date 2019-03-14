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Irgatoğlu teşekkür etti

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Cumhuriyet Alanını hınca hınç dolduran Yozgatlı vatandaşlara teşekkür etti.

Irgatoğlu teşekkür etti

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Cumhuriyet Alanını hınca hınç dolduran Yozgatlı vatandaşlara teşekkür etti.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Irgatoğlu teşekkür etti

Yozgat halkının bir kez daha MHP lideri Devlet Bahçeli’yi samimiyetle kucakladığını ve ülkücü harekete güç verdiğini belirten Tekin Irgatoğlu, “Yozgatlı hemşerilerime tüm kalbimle yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onurlandırdığı Cumhuriyet Meydanında heyecan ve coşkuyla gerçekleştirilen mitinge gelen vatandaşlarımızın her birine teşekkür ederim. Yozgat değişim istiyordu ve vatandaşlarımız Cumhuriyet Meydanında bunu bir kez daha gösterdi.” dedi.

Irgatoğlu, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi Yozgat’tan mutlulukla uğurladıklarını bildirdi.

Irgatoğlu,“ Muhteşem tarihi bir katılımla yine muhteşem heyecan dalgasıyla mitingimize gelerek meydanı dolduran değerli hemşerilerime, kıymetli vatandaşlarımıza en derin hislerimle minnet duygularımı ifade ediyorum. Bu vesileyle teşkilatlarımıza, adaylarımıza, Ülkü Ocaklarımıza, Kadın Kollarımıza, İl Genel Meclis üye adaylarımıza ve Belediye Meclis üye adaylarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Irgatoğlu,” 31 Mart Yerel seçimlerimize çok az bir süre kaldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yozgat değişim istiyor ve 31 Mart akşamı halkımızın da kararı ile Yozgat’a değişim gelecek. Artık Yozgat için değişim zamanı.” ifadesini kullandı.

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