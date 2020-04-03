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Irgatoğlu Başbuğ’u anlattı

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merhum genel başkanları Alpaslan Türkeş’in vefatının 23’üncü yılında anma mesajı yayınladı

03 Nisan 2020 Cuma 14:06
Irgatoğlu Başbuğ’u anlattı

Irgatoğlu, mesajında Alpaslan Türkeş’in anlattı. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in rahmet-i rahmana vasıl oluşunun 23. Yılında olduklarını hatırlatan Irgatoğlu, onu dualarımızla yad ediyor, özlem dolu kalplerimizle muhterem hatıralarını paylaştıklarını söyledi. Başbuğ’un, büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanı olduğunu vurgulayan Irgatoğlu, ‘’Onda ufuk ötesini görme kabiliyet ve becerisi vardı. Onda karmaşık olayları kavrama, anlama ve çözüme kavuşturma vasfı hâkimdi. O, vatanına ve milletine bağlı bir devlet adamı, yaşantısıyla önemine büyük bir değer atfeden demokrasi neferi, ama en önemlisi dava adamlığının yol başçısıydı. Taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak ettiği üzere, hayatını mukaddes davasına adamış, ruhunu Türk-İslam ülküsünün başarısına vakfetmişti. Siyasi krizlerin baş gösterdiği dönemlerde sağduyunun sesi olarak hareket eden, aşılmaz görülen sorunları sükûnetle halleden bir şahsiyetti. Türk siyaset ve devlet hayatına milli, ahlaki ve manevi bir yorum getirme konusunda heyecan ve aşk doluydu. Türk milletinin tarih ve kültür hazinesinde ülkücü nesillerin düşünü kuran, Türk ve İslam coğrafyalarına umut meşalesi yakan yine Türkeş Bey’in fikir ve akıl ölçüsüydü. Haksızlık karşısında hiç susmadı. Dokuz Işığın aydınlığında geleceğin büyük Türkiye’sini planladı, bunu da bıkmadan, usanmadan, yüksünmeden devamlı surette anlattı. Taşıdığı kutlu misyonuyla, sahip olduğu parlak vizyonuyla yüksek hedeflerin çatısını fedakârlık şuuruyla ördü, karşılaştığı zorlukları inançlarıyla örttü. Başbuğumuz durgunluğu reddetti, hareket ve ilerlemeyi ısrarla tavsiye etti. Bu itibarla milliyetçiliğin kuvvetten fiile, derinden yüzeye, saklı durduğu damardan milli bünyeye çıkarılmasında önemli derecede gayret ve emeğinin geçtiği bir hakikattir. Bizlerde merhum Başbuğumuzun kurmuş olduğu siyasi organizasyonun temsilcileri olarak Onun fikirlerine sadakatle bağlı kalacak ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu vesile ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş dava arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Son olarak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan virüs salgını sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak planlamış olduğumuz Başbuğumuzu anma programlarımızı bu musibet ülkemizi terk edene kadar ertelemek zorunda kaldığımızı ifade ediyorum’’ dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2020 14:10
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Irgatoğlu Başbuğ’u Anlattı
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