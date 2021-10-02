'iP değil iYi Parti'

Özışık yaptığı yazılı açıklamada, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin partisinin ismini kullanırken 'İP' diye ifade etmesini ser bir dille eleştirirken, sadece parti yönetimini değil, Sorgun ilçesinde İYİ Partiye oy veren seçmeni de hedef aldığını ileri sürdü. Özışık, ''Sorgun Belediye Başkanı Sayın Erkut Ekinci’nin basın açıklamasını üzülerek okudum. CHP Milletvekili Sayın Ali Keven’in iddialarına cevap verirken partimizin ismini 'İP' olarak anması saygısızlıktır. Kendisine Yakışmadı'' dedi. İl Başkanı Özışık, ''Sayın Ekinci, genç kardeşim'' diyerek, devam ettiği açıklamasında, ''1. Partimizin adı 'İYİ' dir. Kayı boyu sancağından esinlenmiştir. Ortadaki 'Y' Allah’a dua eden insanı, her iki tarafındaki 'I' dua eden insanı koruyan kılıçları sembolize eder. Kılıç Türk’ün savaşçı ruhunu, dua da imanının ifadesidir. Sen 'İP' diyerek Türk’ün savaşçı ruhuna ve imanına hakaret ediyorsun, farkında değilsin'' tepkisini verdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

''2. Sorgun’da İYİ Partiye gönül vermiş tüm hemşehrilerine saygısızlık yapıyorsun, farkında değilsin. 3. Her gün Sorgun’da yüz yüze baktığın, selam verdiğin, hâl hatır sorduğun İYİ’lere saygısızlık yapıyorsun farkında değilsin. 4. Belediyede, köyünde, yakın akraba ve arkadaşlarının içinde İYİ’ler var. Sen de biliyorsun. Belediyende bir işçi ya da memura, Aşağıcumafakılı’da bir köylüne, bir lise arkadaşına, kuzenine hakaret ediyorsun farkında değilsin. 5. Ali Keven’le girdiğin tartışmanın esası nedir bilmiyorum. Belki haklısın, belki haksız. O konu kamuoyunun takdiridir. Eğer hukuki bir sonuç doğurursa hukukun bileceği iştir. 6. Partimize, teşkilatlarına, üyelerine Sorgun’da, Sorgun’un bütün köylerinde, beş beldesinde 'İYİ Partiye'ye gönül vermiş herkese yaptığın saygısızlık için bir 'özür' dilemen gerekir. 7. Sorgun’da görüştüğüm arkadaşlarım sende özür dileyecek 'Erdem' olduğunu söylediler. Ama ben o cesareti göstereceğini sanmıyorum.''