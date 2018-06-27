İnce, Yozgat’a geliyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerin ardından teşekkür için, seçim öncesinde gidemediği illerden başlayarak 81 ili ziyaret edeceğini belirtti. Muharrem İnce yaptığı açıklamada “Hepimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” dedi.

Seçim kampanyası sürecinde Yozgat’a gelemeyen İnce’nin teşekkür turunda Yozgat’a hangi tarihte geleceğinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.

