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İnce, Yozgat’a geliyor

CUMHURBAŞKANI Adayı Muharrem İnce seçimlerin tamamlanmasının ardından teşekkür turuna çıkacağını duyurdu.

İnce, Yozgat’a geliyor

CUMHURBAŞKANI Adayı Muharrem İnce seçimlerin tamamlanmasının ardından teşekkür turuna çıkacağını duyurdu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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İnce, Yozgat’a geliyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerin ardından teşekkür için, seçim öncesinde gidemediği illerden başlayarak 81 ili ziyaret edeceğini belirtti. Muharrem İnce yaptığı açıklamada “Hepimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” dedi.
Seçim kampanyası sürecinde Yozgat’a gelemeyen İnce’nin teşekkür turunda Yozgat’a hangi tarihte geleceğinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.
 

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