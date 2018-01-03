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İlk toplantı

YOZGAT İl Genel Meclisi 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirerek, gündemde yer alan maddeleri karara bağladı.

İlk toplantı

YOZGAT İl Genel Meclisi 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirerek, gündemde yer alan maddeleri karara bağladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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İlk toplantı

İl Genel Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleştirdi. Meclisin Ocak ayı toplantısında bazı imar planı önerileriyle, önceki yılın mali bütçe tablosu hakkında hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı. Meclis Başkanı Halil Şahbaz, tüm meclis üyesi ve daire çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, 2018 yılında daha verimli ve faydalı işlere imza atmak için yoğun bir tempoyla çalışılması gerektiğinin mesajını verdi.

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