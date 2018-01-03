İlk toplantı

İl Genel Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleştirdi. Meclisin Ocak ayı toplantısında bazı imar planı önerileriyle, önceki yılın mali bütçe tablosu hakkında hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı. Meclis Başkanı Halil Şahbaz, tüm meclis üyesi ve daire çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, 2018 yılında daha verimli ve faydalı işlere imza atmak için yoğun bir tempoyla çalışılması gerektiğinin mesajını verdi.