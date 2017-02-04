Ana SayfaSiyaset

İlk durağı vilayet oldu

04 Şubat 2017 Cumartesi 06:17
Bu haber 22 kez okundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir takım toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta ilk olarak Yozgat Valiliği’ni ziyarette bulundu.

İlk durağı vilayet oldu
Ziyarette Bakan Bozdağ’ın yanı sıra, Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Polis Okulu Müdürü Şaban Kütükoğlu ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz yer aldı.
Vali Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, “Bu gün Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ilimizi ziyaret ediyor. Bugünkü programımız da İl Özel İdaresi tarafından ilimize yapılan yatırımların bir brifingi olacak. Bunun yanında milli eğitim, sağlık ve tarım alanında ilimize yapılan yarımlarda bu brifingde konuşulacak. Amacımız Yozgat’ı daha yaşanabilir, dışarıya açık, hareketli bir il haline getirmek. Bu konuyla ilgilide gerekli yatırımlar yapıldı. Şimdi de bundan sonra bunların ürünlerini alacağız. Göreve başladığımda Yozgat’ta göç olduğunu ama bunun bir son bulacağını, nüfusun artacağını ifade etmiştim. Yine ifade ediyorum ki nüfusumuz daha da artacak. Bunu somut şeylere dayanarak söylüyorum. Bu güne kadar 14 yıldan bu yana yapılan yatırımlar Yozgat’ın temel olan yatırımlarıdır. Bu dönemde artık yavaş yavaş açılmaya başlayacak bunlar. Son nüfus sayımında 2 bine yakın nüfus arttı. Bu bir başlangıçtır. İnşallah Yozgat için hayırlı günler yakındır. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, bu gün Yozgat’ta Özel İdare eksenli yapılan yatırımların bir tomografisini çekeceklerini söyledi.
Yozgat’ta bu yatırımları yapan birimler ve bu yatırımları takip eden il genel meclis üyeleri ile geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını ifade eden Bakan Bozdağ, “Bu güne kadar ilimize neler yaptık, ne kadar yaptık, ne kadar başardık, ne kadar başaramadık, önümüzde ki yıllar içerisinde ilimize, ilçelerimize, belde ve köylerimize neler yapabiliriz bunu birlikte değerlendireceğiz. İstişare ederek aksayan yönlerimizi göreceğiz ve yine bir rotayı Yozgat’ımız için bu gün inşallah belirleyeceğiz. Önümüzde ki yıllarda da bu rota üzerinde devam edeceğiz. Bu arada Yozgat’ımızın diğer konularını da valimizle, belediye başkanımızla, il başkanımızla ve bürokratlarımızla beraber değerlendirme imkanımız olacaktır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim