İlk durağı vilayet oldu

Ziyarette Bakan Bozdağ’ın yanı sıra, Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Polis Okulu Müdürü Şaban Kütükoğlu ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz yer aldı.

Vali Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, “Bu gün Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ilimizi ziyaret ediyor. Bugünkü programımız da İl Özel İdaresi tarafından ilimize yapılan yatırımların bir brifingi olacak. Bunun yanında milli eğitim, sağlık ve tarım alanında ilimize yapılan yarımlarda bu brifingde konuşulacak. Amacımız Yozgat’ı daha yaşanabilir, dışarıya açık, hareketli bir il haline getirmek. Bu konuyla ilgilide gerekli yatırımlar yapıldı. Şimdi de bundan sonra bunların ürünlerini alacağız. Göreve başladığımda Yozgat’ta göç olduğunu ama bunun bir son bulacağını, nüfusun artacağını ifade etmiştim. Yine ifade ediyorum ki nüfusumuz daha da artacak. Bunu somut şeylere dayanarak söylüyorum. Bu güne kadar 14 yıldan bu yana yapılan yatırımlar Yozgat’ın temel olan yatırımlarıdır. Bu dönemde artık yavaş yavaş açılmaya başlayacak bunlar. Son nüfus sayımında 2 bine yakın nüfus arttı. Bu bir başlangıçtır. İnşallah Yozgat için hayırlı günler yakındır. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, bu gün Yozgat’ta Özel İdare eksenli yapılan yatırımların bir tomografisini çekeceklerini söyledi.

Yozgat’ta bu yatırımları yapan birimler ve bu yatırımları takip eden il genel meclis üyeleri ile geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını ifade eden Bakan Bozdağ, “Bu güne kadar ilimize neler yaptık, ne kadar yaptık, ne kadar başardık, ne kadar başaramadık, önümüzde ki yıllar içerisinde ilimize, ilçelerimize, belde ve köylerimize neler yapabiliriz bunu birlikte değerlendireceğiz. İstişare ederek aksayan yönlerimizi göreceğiz ve yine bir rotayı Yozgat’ımız için bu gün inşallah belirleyeceğiz. Önümüzde ki yıllarda da bu rota üzerinde devam edeceğiz. Bu arada Yozgat’ımızın diğer konularını da valimizle, belediye başkanımızla, il başkanımızla ve bürokratlarımızla beraber değerlendirme imkanımız olacaktır” diye konuştu.