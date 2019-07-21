İlk divan toplandı

Divan üyelerinin teşekkülünün ardından konuşmalara geçildi. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Yeniden Refah Partisi Olağan Birinci İl Divan toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. En güçlü teşkilatları kurmak ve bu teşkilatları en iyi şekilde çalıştırmak istediklerin idile getiren Kayhan, ‘’Bu divan kurumlu toplantılarına benzer toplantılarımızı her ay yapmayı planlıyoruz. Bu toplantılarımızda Yozgat için neler yapabiliriz, ilçelerdeki başkanlarımız ise kendi ilçeleri için neler yapabiliriz noktasında görüş alış verişinde bulunacağız. Sadece partililerimizi değil parti dışından da arkadaşlarımızı bu toplantılara çağırarak, madenlerimiz, tarihi yerlerimiz veya Yozgat’ta ilçelerimize nasıl yatırımlar yapabiliriz noktasında çalışmalar yapmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Bugünkü toplantıyı tertip etmelerindeki asıl amacın teşkilatlanmak olduğunu vurgulayan Kayhan, ‘’Biran önce il genelindeki teşkilatlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Parti binalarımızı kurmayan ilçelerimiz var. Bu parti binalarımızı oluşturduğumuzda, haftalık toplantılarımızı yaptığımızda, aylık toplantılarımızı yaptığımızda taşlar yerine oturacak’’ diye konuştu.

Kayhan’dan sonra Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Erbakan Vakfı Kurucu İl Başkanı Mehmet Aşıla Partisinin geçmişten günümüze kadarki yapılanmasını ve yaptıkları icraatlar hakkında partililerine bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi İl Divan Kurul toplantısı tamamlandı.