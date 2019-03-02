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İlgisizliğin faturası kesilecek

MİLLET İttifakının  İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Metin Özışık “Seçmen Yozgat ile ilgilenmeyen iki isime faturayı kesecek” dedi.

İlgisizliğin faturası kesilecek

MİLLET İttifakının  İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Metin Özışık “Seçmen Yozgat ile ilgilenmeyen iki isime faturayı kesecek” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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İlgisizliğin faturası kesilecek

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerle gazetemizi ziyaret etti.

Metin Özışık, yerel seçimlerde ekonomik sıkıntıların belirleyici olacağını belirtti. Özışık, Yozgat’a bugüne kadar hizmet etmeyen Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’e Yozgat halkının yerel seçimlerde faturayı keseceğini savundu.

Özışık, “Yozgat halkı Bozdağ’ın Yozgat’a bir şey yapmadığını değil, hiç ama hiçbir şey yapmadığını düşünmektedir. Tam 17 yıldır Yozgat’a hiçbir şey yapmayan bu iki isime halk gereken cevabı verecek” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Adayı Özışık, Yozgatlı seçmenin önde gördüğü adayı destekleyeceğini de iddia ederek,
“AK Parti saydığım nedenlerle suçlu görülüyor, MHP ise suç ortağı görülüyor. Bunların dışında halk hangi adayı önde görürse tercihini ondan yana kullanacak, halkın tercihi biz olacağız” diye konuştu.
Milletvekili Ali Keven de ittifak adayı Özışık’ın projeleriyle Yozgat’ta yeni bir şehirleşme başlatacağını aktararak her fırsatta yanında olduklarını dile getirdi.

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