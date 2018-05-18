İLGİNÇ AÇIKLAMA

Açıklamanın ilginç yanı, yerel seçimlerle ilgili uyarılar yapılmasıydı.

Açıklamada, MHP’den aday adayı olan isimlere, 24 Haziran seçimlerinde çok çalışmaları uyarısı yapılmış.

Çalışmayan isimlerin ise yapılacak yerel seçimlerde görev isterlerse, görev alamayacakları belirtilmiş.

Aslında yerel seçim üzerinden, 24 Haziran’daki genel seçim uyarısı yapılmış.

MHP, bu seçimlerin kritik ve önemli olduğunu biliyor.

Kritik durum ve önem sadece Türkiye için değil, MHP için de öyle.

Bundan dolayı MHP, 24 Haziran seçimleri için tüm imkanlarını seferber etmek istiyor.

Özetlersek, bir MHP aday adayı, listede yer bulamadığı için performansını düşürürse hapı yuttu.

Sonraki dönemlerde Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi veya Belediye Meclisi üyeliğine dahi talip olsa üstü çizilecek.

Parti böyle söyledi.

Tabi bir de yeni isimlere kapılarının açık olduğunu duyurdu.

ÇOK ÇALIŞTIM MESAJI

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Yusuf Mertoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla, partisi için çok çalıştığını hatırlatmak istemiş.

Geçmiş yıllarda listedeki sıralamayı takıntı yapmayan Yusuf Mertoğlu, partisinin il teşkilatıyla köy köy, bucak bucak dolaşmıştı.

Hatırlarım 2015 yılında yapılan seçimlerde, Yusuf Mertoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmış, Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla ilçeye ulaşmıştı.

Özveri ve dava adamlığı sorumluluğuyla, Yozgat’ta ülkücü hareketin başarısı için koşturan Mertoğlu, bir kez daha göreve talip oldu.

Önümüzdeki günlerde açıklanan listeler ile durumu da netlik kazanmış olacak.

Önceki gün yazdığım yazıda, MHP’nin Yozgat’ta emmilerden, halalardan, bibilerden oy alması gerektiğini vurgulamıştım.

MHP’nin bu kesimden oy alabilecek adaylarından bir tanesi de Yusuf Mertoğlu’dur.

Gençliğinde toprağa orak sallayarak, emek veren Mertoğlu topraktan emeğinin karşılığını almıştır.

Siyasete yıllardır emek veren Mertoğlu, bakalım siyasette emeğinin karşılığını alabilecek mi?



SAAT VE DAKİKA HESABI

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, sosyal medyanın gücünü iyi kullanan siyasetçilerden.

Yerel düzeyde kimseyi kırmamaya çalışarak, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

Şahıslara hedef almamakla birlikte, AK Parti iktidarına ciddi tenkit ve eleştirilerde bulunuyor.

Özışık’ın paylaşımlarında dikkat çeken nokta, saat, dakika ve tarihler üzerinden yaptığı çıkış ve iddialar.

İl Başkanı Özışık, 24 Haziran yerine, 888 saat tabirini kullanıyor.

Mesela Yozgat’ın kurtuluşunun 24 Haziran’dan sonra olacağını söylemiyor da 912 saat sonra olacağını beyan ediyor.

İlginç ve farklı bir propaganda metodu diyebiliriz.

Ama bu kadar iddialı propagandanın sonu başarıya ulaşmaz ise o da ayrı bir sıkıntı.

Sayın Özışık’ın dakika ve saatli çıkışlarını takip etmeyi sürdüreceğiz.



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Aşırı reklamdan dolayı listede yer alamayabilecek olan aday adayını.

*Liste başı olamaması durumunda kırgınlık duyabileceğini belirten siyasetçiyi.

*Genel merkezin kendisi ve diğer bir isim arasında kaldığını, listeye girme oranının yüksek olduğunu aktaran aday adayını.

*Aday adaylığını ilan edip yoğun çalıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan aday adayını.