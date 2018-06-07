'İlgi yoğun'

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Sibel Yıldırım, İleri Gazetesinin konuğu oldu. Milletvekili Aday Yıldırım, ilçe ve köy gezileri hakkında bilgiler aktardı. Yozgat’ın il merkezi ve ilçelerinde farklı seçmen profilinin bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Yaptığımız gezilerde görüyoruz ki, her profilden seçmenimiz, hemşerimiz AK Parti’ye sevgi besliyor, destek sunuyor” dedi.

AK Parti’nin kadın adayı Sibel Yıldırım, Yozgat’ta 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha tüm Yozgat’ın desteğini alacaklarına kalpten inandığını vurgulayarak, “Türkiye’deki istikrarın, büyümenin ve refahın devamını isteyen hemşerilerimiz yine Recep Tayyip Erdoğan diyor, yine AK Parti diyor” şeklinde konuştu.

Sibel Yıldırım, Yozgatlı kadınların milletvekili listelerinde bir kadına şans tanınmasından dolayı ayrı mutluluk duyduğuna da dikkat çekerek “Yozgatlı kadınlarımız listelerde yıllardır bir bayan temsilci görmek istiyordu. Bu isteği de yine AK Parti yerine getirdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle aday gösterilmenin gururunu yaşadım, inşallah Yozgatlı kadınların temsilcisi olacağım” ifadelerini kullandı.

Haber: Mustafa TEKER

