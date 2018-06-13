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İleri’den Türkiye’ye canlı yayın

BAŞBAKAN Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, İleri Gazetesi ziyareti sonrası gündemi değerlendirdi.

İleri’den Türkiye’ye canlı yayın

BAŞBAKAN Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, İleri Gazetesi ziyareti sonrası gündemi değerlendirdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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İleri’den Türkiye’ye canlı yayın

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ziyaret sonrası İleri Gazetesi’nden canlı yayına katılarak, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Bakan Bozdağ, gündem yer alan konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, muhalefet cephesine de önemli göndermelerde bulundu.

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