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İlçelerde farklı gelenek

YOZGAT’ın ilçelerinde yerel seçim yarışı farklı geleneklerle sürdürülüyor.

İlçelerde farklı gelenek

YOZGAT’ın ilçelerinde yerel seçim yarışı farklı geleneklerle sürdürülüyor.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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İlçelerde farklı gelenek

Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde belediye başkan adayları her akşam halka hitap ediyor.
İl merkezinde olduğu gibi, ilçelerde de kıyasıya seçim yarışı yaşanıyor. İl merkezinden farklı olarak, ilçelerde seçim karargahlarında her akşam seçim havası esiyor.
Karargahlarda toplanan vatandaşlara adaylar her akşam hitap ederek vaatlerini anlatıyor.
İlçede yaşayan vatandaşlar, her akşam seçim karargahlarında toplanıyor. Halkın karşısına çıkan adaylar ise yapacaklarını ve projelerini seçmene doğrudan iletiyor. Zaman zaman vatandaştan gelen sorulara da cevaplar veren adaylar, her akşam miting yapmış kadar terleyerek, seçmenin karşısında seçmene hesap veriyor. Bu geleneğin Sarıkaya ve Sorgun ilçesinde devam ettiği öğrenildi. Sarıkaya’da Ömer Açıkel ve Duran Cesur her akşam karargahlarında toplantılar düzenlerken, Sorgun’da da MHP adayı Erkunt Ekinci aynı şekilde toplantılar gerçekleştiriyor.

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